"بداية غير موفقة".. حقوق تلوح بمقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي

انتقد النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي، يوم الأربعاء، آلية عرض الكابينة الوزارية للحكومة المكلفة، متسائلاً عن كيفية منح مجلس النواب الثقة لحكومة لا يعرف أعضاؤه أسماء المرشحين للحقائب الوزارية ولا سيرهم الذاتية.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز إن هذا الأمر "يعد بداية غير موفقة للحكومة"، مشيراً إلى أن الحكومة "تُبنى على أسس المحاصصة الحزبية والمذهبية والقومية كسابقاتها، بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة".

وأضاف أن الكتلة تأمل بأن يتم عرض أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية على أعضاء مجلس النواب قبل 48 ساعة من موعد جلسة منح الثقة، من أجل التحقق من كفاءتهم ونزاهتهم.

وأوضح أن تحديد موعد جلسة منح الثقة قبل اطلاع النواب على أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية يمثل "مفاجأة غير موفقة"، على حد تعبيره.

وأشار إلى وجود اتفاق مع بعض أعضاء مجلس النواب على مقاطعة جلسة منح الثقة في حال عدم القناعة بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية.

وحددت رئاسة مجلس النواب العراقي، بشكل رسمي، يوم غد الخميس الموافق 14 أيار/مايو، موعداً للتصويت على الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.

ويأتي تحديد موعد الجلسة بعد جدل سياسي استمر خلال الأيام الماضية بشأن توقيت إعلان الكابينة الوزارية، في ظل استمرار الخلافات بين بعض القوى السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية.

وكُلّف الزيدي من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/أبريل 2026 خلفاً لمحمد شياع السوداني.