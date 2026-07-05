بحوزتهما نصف مليار دولار.. سند يكشف هروب "إقتصادية الوكيل الموقوف" وشقيقه لفرنسا

شفق نيوز - بغداد

كشف وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، اليوم الأحد، عن تفاصيل قضية هروب اثنين من أهم المطلوبين للقضاء في ملفات فساد مالي إلى فرنسا، بالتزامن مع تسريبات دولية حددت هويتهم الصريحة وعلاقتهم بملف "عقود المصافي".

وقال سند في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المسؤول عن "اللجنة الاقتصادية التابعة للوكيل الموقوف" أقدم على الهروب خارج العراق متوجهاً إلى فرنسا برفقة شقيقه، مبينًا أن بحوزتهما مبالغ مالية ضخمة مهربة تُقدر بنحو نصف مليار دولار أميركي.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يصر على ملاحقتهما قضائياً وقانونياً عبر القنوات الدولية لاستردادهما والأموال المهربة.

وفي السياق ذاته، نقلت فضائية "العربية" عن مصادر مطلعة، الهوية الصريحة للشقيقين الهاربين، مؤكدة أن القضاء العراقي أصدر بالفعل مذكرة قبض دولية (إنتربول) بحق كل من: "حسن الكردي" و"محمد الكردي" على خلفية ما يُعرف بـ"قضية المصافي".

وأوضحت المصادر أن الأخوين "الكردي" كانا خارج العراق إبان عملية اعتقال المتهم الآخر في القضية "عدنان الجميلي"، مبينة أن "حسن الكردي" يعد من أهم الشخصيات المطلوبة حالياً كونه كان مسؤولاً مباشراً عن إدارة ملف "العمولات" في عقود المصافي، وقد نجح في تهريب ملايين الدولارات عبر شبكة مالية معقدة تنشط خارج البلاد.