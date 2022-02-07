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بحلول موعد انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.. عدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 25

Category: سیاسة

Date: 2022-02-07T09:01:33+0000
بحلول موعد انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.. عدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 25

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الاثنين، بأن عدداً قليلاً من أعضاء مجلس النواب متواجدون داخل مبنى البرلمان مع حلول موعد انعقاد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدد النواب حاليا في مبنى البرلمان العراقي لا يتجاوز 25 نائباً حتى اللحظة". 

ومن المقرر أن تنعقد جلسة البرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين ٢٥ مرشحا.

والأحد، أعلنت الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والكتلة التركمانية، مقاطعتها لجلسة البرلمان، فيما رحب الإطار التنسيقي بمقاطعة الكتل للجلسة من أجل اتاحة الفرصة أمام المزيد من المباحثات لاحتواء الخلافات القائمة.

وتأتي هذه التطورات عقب إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراق قرارا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم دعوى رفعها أربعة نواب بداعي أن زيباري لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل المنصب.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت بحكم المعلقة نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير.

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