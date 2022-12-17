بحلول داخلية وخارجية.. المندلاوي لشيوخ عشائر ذي قار: سيتم اتخاذ إجراءات حقيقية وجادة لمعالجة شح المياه

شفق نيوز / طالب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اليوم السبت، الحكومة العراقية إيلاء مزيد من الاهتمام بمحافظة ذي قار والاستماع لمشاكل أهلها، فيما بيّن أنه سيتم اتخاذ إجراءات "حقيقية وجادة" لمعالجة شح المياه في المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال المندلاوي بمكتبه، اليوم السبت، شيوخ ووجهاء عشائر محافظة ذي قار، بحضور النائب داود عيدان.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي طالب الحكومة الاتحادية بزيادة الاهتمام بالمحافظات الجنوبية لا سيما – ذي قار- التي تعاني من مشاكل عدة، وتوجيه الوزراء لإجراء زيارات ميدانية لجميع مدن الجنوب للتعرف على المشاكل التي تعاني منها وإيجاد حلول جذرية لها".

وأضاف البيان أن "المندلاوي استمع إلى المشاكل التي تعاني منها المحافظة والمتعلقة بشحة المياه وقلة الخدمات"، مبيناً أن "شح المياه هي مشكلة تعاني منها جميع المدن لكنها تتركز في المحافظات الجنوبية بشكل أكبر ،وحل هذه المشكلة يتطلب جهد حكومي دبلوماسي والتحرك على دول المنبع لزيادة كميات المياه الواردة، وكذلك تحرك وزارتي الموارد المائية والزراعة لتحديث المشاريع الإروائية".

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان أن "الأيام القادمة ستشهد استضافة مجلس النواب لمحافظ ذي قار محمد هادي، ومدير الموارد المائية في المحافظة عبد الرضا السيد مصطاف، وكذلك وكيل وزارة الموارد المائية حسين عبد الأمير للوصول إلى الحلول والإجراءات اللازمة لحل مشكلة شح المياه في المحافظة".

كما جرى الحديث، بحسب البيان، عن "التوترات الأخيرة التي شهدتها المحافظة حيث طالب النائب الأول العشائر الكريمة في ذي قار بممارسة دورها الاجتماعي لتخفيف حدة هذه التوترات وانتهاج السبل السلمية في المطالبة بالحقوق والعمل على استعادة الاستقرار لاستكمال تطوير البنى التحتية"، داعياً إلى "زيادة تخصيصات محافظة ذي قار لضمان زيادة المشاريع الخدمية والاستثمارية وانعكاسها على توفير فرص عمل جديدة والنهوض بواقع المدينة".