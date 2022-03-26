بحضور 202.. البرلمان يعقد جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت، جلسة إعتيادية "لا زالت مستمرة" لمجلس النواب، بحضور 202 نائباً في جلسة كانت مقررة لإختيار رئيس الجمهورية.

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي اـفـتـتـح، اليوم السبت 26 آذار 2022، أعـمـال الجلسة رقم (٤) من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الخامسة".

وأضافت الدائرة الإعلامية أن "عدد النواب في الجلسة بلغ ٢٠٢ نائباً حضروا جلسة هذا اليوم".

من جهته قال مصدر في البرلمان لوكالة شفق نيوز إن "عدد النواب الحاضرين توزع بين الكتلة الصدرية ٧٥ نائبا، وتحالف سيادة ٦١ نائباً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 نائباً، ونواب مستقلين 17 نائباً، وامتداد وحركة الجيل الجديد بـ 9 نواب لكل منهما".