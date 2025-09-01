بحضور 10 أعضاء.. مجلس كركوك يعاود الالتئام ويعقد جلسته الـ11

شفق نيوز– كركوك

عقد مجلس محافظة كركوك، يوم الاثنين، جلسته الحادية عشرة لأول مرة بمشاركة 10 من أعضائه، في خطوة وصفت بالمهمة ضمن مسار استئناف أعمال المجلس.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من رعد الصالح، وظاهر العاصي، إلى جانب أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، فضلًا عن مقررة مجلس المحافظة عن المكون المسيحي.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الجلسة تأتي في ظل مساعٍ لتعزيز التفاهم بين مختلف المكونات في كركوك، وسط ترقب للقرارات التي ستصدر عن المجلس بشأن الملفات الخدمية والإدارية العالقة في المحافظة.

وقدم كل من عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي رعد الصالح، وعضو المجلس ظاهر العاصي، الأسبوع الماضي، ورقة عمل تتضمن شروطاً وتوصيات لبحثها داخل المجلس بهدف تفعيل عمل المجلس واستئناف اجتماعاته المنتظمة.

وبحسب حديث الصالح للوكالة، فإن ورقة العمل تضمنت عدداً من المطالب الرئيسة، أبرزها وقف ممارسات إدارة كركوك لبعض الصلاحيات التي تعد من صميم عمل المجلس، فضلاً عن تحديد موعد واضح لإطلاق رابط 7 آلاف درجة وظيفية مخصصة لأبناء المحافظة.

وكان رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، أكد في وقت سابق، أن هيئة استثمار كركوك عبثت بمقدرات المحافظة من خلال منح إجازات استثمارية غير مرخصة قانونياً، محذراً من التبعات القانونية لهذه التصرفات.