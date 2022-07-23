بحضور وزيري الدفاع والخارجية وقادة الجيش.. البرلمان العراقي يعقد جلسته لمناقشة القصف التركي

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، جلسة المجلس بحضور 242 نائباً لمناقشة القصف التركي على مصيف برخ، في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، بحضور وزيري الخارجية والدفاع وقادة بالجيش.

وقال مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب لوكالة شفق نيوز إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي اـفـتـتـح، اليوم السبت ، أعـمـال الجلسة رقم (1) من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الخامسة".دفاع

وأضاف المصدر أن "عدد النواب في الجلسة بلغ 242 نائباً حضروا جلسة هذا اليوم لمناقشة الاعتداء التركي على احدى المصايف بإدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، فيما حضر الجلسة وزير الخارجية فؤاد حسين منذ انطلاقها فيما وصل بعد ذلك كل من وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة".

وقصفت مدفعية الجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو، ما أسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي.

وجرت مراسم رسمية في وقت سابق من صباح يوم الخميس، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة.