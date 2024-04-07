بحضور نيجيرفان بارزاني .. مكتب السوداني يعلن فحوى اجتماع قادة الإطار (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، فحوى اجتماع لقادة الإطار التنسيقي بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استضاف، ليلة أمس السبت، اجتماع قادة الإطار التنسيقي بحضور رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مبيناً أن الاجتماع بحث في عدد من القضايا الوطنية والأوضاع العامة، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، والتقدم الحاصل في تعزيز جوانب العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فضلاً عن البحث في استكمال ترتيبات حل جميع المسائل الإدارية والفنية المشتركة.

وأكد السوداني، خلال الاجتماع، جدية الحكومة في العمل على ترسيخ شراكة بناءة مثمرة، تنعكس إيجاباً على مستوى تقديم الخدمات لجميع العراقيين في كل أرجاء الوطن، فضلاً عن دفع التنمية الشاملة، وتنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي، لتلبية طموحات المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق.

وثمن المجتمعون، بحسب البيان، الخطوات المنجزة في سبل حل الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، بما يترجم إلى استدامة عوامل الاستقرار المعاشي والاقتصادي لمواطني محافظات الإقليم، إضافة إلى دعم خطوات الحكومة في بناء البنى التحتية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتأكيد الحفاظ على المال العام.

وأمس السبت، عقد ائتلاف إدارة الدولة، اجتماعا لمناقشة مجمل المستجدات على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، بحضور نيجيرفان بارزاني.

وبحسب بيان للائتلاف، فقد شهد الاجتماع، التداول في قضايا وملفات متعلقة بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي، ومناقشة "الملفات المشتركة مع رئاسة إقليم كوردستان، وسبل معالجتها وفق ما نصّ عليه الدستور".

وأكد اجتماع أمس، على "الالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة".