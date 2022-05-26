بحضور نيجيرفان بارزاني.. بدء الاجتماع المغلق لبلاسخارت مع الأحزاب الكوردية

شفق نيوز/ انطلق يوم الخميس، اجتماع مغلق للأحزاب الكوردية بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت.

ودعت يونامي في وقت سابق الأحزاب الكوردية لعقد اجتماع لمناقشة الانتخابات البرلمانية المقبلة في اقليم كوردستان.

وحضر الاجتماع الذي يعقد الآن في مكتب الأمم المتحدة في اربيل عاصمة الاقليم، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب، ووفد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني.

كما حضر كل من عمر سيد علي المنسق العام لحركة التغيير، صلاح الدين بابكر الذي يترأس وفد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، علي بابير مترأساً وفد العدل الكوردستانية، وبدرية ابراهيم ترأست وفد حركة الجيل الجديد.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ ان نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم وصل قبل قليل الى الاجتماع بعد عودته من زاخو ومشاركته في مراسيم تخرج دورة الضباط هناك.