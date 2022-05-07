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بحضور كبار الشخصيات السياسية.. انطلاق مراسم تشييع "الأنصاري" في بغداد (صور)

Category: سیاسة

Date: 2022-05-07T05:45:19+0000
بحضور كبار الشخصيات السياسية.. انطلاق مراسم تشييع "الأنصاري" في بغداد (صور)

شفق نيوز / انطلقت في العاصمة بغداد، صباح السبت، مراسم تشييع نائب الأمين العام لمنظمة بدر "عبد الكريم يونس" والمكنى بـ"أبو مريم الأنصاري" بحضور كبار الشخصيات السياسية، وقادة الحشد الشعبي.

وشهدت منطقة الكرادة والجادرية إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع انطلاق التشييع بالقرب من الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.

وكان الأنصاري قد لقي مصرعه أمس الجمعة بحادث سير في محافظة ميسان جنوبي العراق، نتيجة انقلاب عجلته في ناحية علي الشرقي مما أدى إلى مصرعه واثنين من مرافقيه.

وتقلد الأنصاري، إضافة لكونه نائباً للأمين العام لمنظمة بدر، مناصب تنفيذية وتشريعية، إذ كان وزيراً أسبق للبلديات، ونائباً أسبق في الجلس النيابي.

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