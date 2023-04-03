بحضور طيف سامي.. المندلاوي يترأس اجتماعاً للجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة

شفق نيوز/ عقدت اللجنة المالية النيابية، يوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وذكر بيان مقتضب لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير ترأس اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية طيف سامي".

وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق في 13 آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب.

وتعدّ موازنة 2023 الأكبر في تاريخ العراق ما بعد 2003، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إجماليها يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها موازنة تشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، واستثمارية تصل إلى نحو 47 تريلوناً.

وقارب نسبة العجز المقدَّرة 63 تريليون دينار عراقي، ومجموع الإيرادات المنتظَرة يعادل أكثر من 134 تريليون دينار، بينما تقدر الإيرادات النفطية بـ117 تريليون دينار على أساس سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، بينما غير النفطية تصل إلى 17 تريليوناً.

وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان/أبريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.