بمشاركة رئيس إقليم كوردستان.. ائتلاف إدارة الدولة يلتئم في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الأحد، بأن ائتلاف إدارة الدولة عقداً اجتماعاً بمشاركة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني للتباحث بشأن عدد من الملفات المهمة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني وفور وصوله إلى بغداد حضر اجتماعاً لائتلاف إدارة الدولة للتباحث في عدد من الملفات المهمة، وأبرزها رواتب موظفيّ الإقليم، وتعديل إحدى المواد في قانون الموازنة الاتحادية، إلى جانب ملف النفط والغاز".

وأضاف أن "بارزاني سيلتقي أيضاً بالرئاسات الثلاث بغية التوصل إلى تسوية للمشاكل بين بغداد وأربيل".

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو لجنة النفط النيابية، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد إقليم كوردستان برئاسة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيجتمع فور وصوله إلى بغداد برؤساء الوزراء والبرلمان الجمهورية وعدداً من القيادات السياسية".

وبين أن "الاجتماعات ستناقش رواتب الموظفين وتعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، وأيضاً سيتم مناقشة إعادة تصدير النفط عبر خط جيهان التركي ومستحقات الشركات العاملة في الإقليم".

بدورها قال النائب عن دولة القانون، باقر الساعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الإطار التنسيقي في بغداد، من المتوقع أن يفضي لحل أزمة الرواتب".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش أيضاً الانتخابات النيابية المقبلة".