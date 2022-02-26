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بحضور رئيس المخابرات التركية.. الحلبوسي والخنجر يلتقيان باردوغان

Category: سیاسة

Date: 2022-02-26T16:45:58+0000
بحضور رئيس المخابرات التركية.. الحلبوسي والخنجر يلتقيان باردوغان

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم السبت، تعزيز العلاقات بين بغداد وانقرة وتبادل المعلومات الاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيسَ الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، استقبل في مكتبه بإسطنبول رئيس مجلس النواب العراقي، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، بحضور رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، للتباحث في القضايا المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية.

كما ناقش اللقاء موضوع تسهيل إجراءات منح التأشيرة للعراقيين، حيث وجَّه الرئيس التركي باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

من جهته، أكد أردوغان دعمه للعراق ومؤسساته الدستورية، واستمرار التعاون والتنسيق بما يحقق أمن الشعب العراقي  وخدمته واستقراره.

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