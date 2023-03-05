بحضور رسمي ونقابي.. البرلمان العراقي يعقد جلسة استماع لبحث قانون حرية التعبير

شفق نيوز/ ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، جلسة استماع عامة لبحث مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي).

وأقامت الجلسة لجنتا حقوق الإنسان، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابيتين، حضرها عددٌ من المستشارين الحكوميين، ورئيس شبكة الإعلام، وقضاة، ونقيب الصحفيين والمحامين وباحثون ورؤساء منظمات مجتمع مدني، وممثلو وزارات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد المندلاوي في كلمته الافتتاحية، أن "حرية التعبير عن الرأي تعد من أهم مكتسبات عراق ما بعد زوال الدكتاتورية، وان الحفاظ على هذا الحق وحمايته من صميم واجبات مجلس النواب".

وأشار إلى أن "المجلس يسعى منذ أكثر من دورة نيابية إلى تشريع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، لتنظيم هذه الحقوق الأصيلة بما ينسجم مع الشرائع الدولية لحقوق الإنسان".

وبّين المندلاوي أن "مجلس النواب حريص على الاستماع إلى الجهات القضائية والحكومية المعنية، وأصحاب الشأن من المختصين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وممثلي شرائح المجتمع المختلفة، حرصاً على إنضاج مشاريع ومقترحات القوانين للوصول إلى أفضل الصياغات, وخصوصاً ما يتعلق منها بالحقوق والحريات بشكل مباشر".

واليوم الأحد، أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان زيدان خلف، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة لدراسة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

وقال خلف خلال كلمة له في جلسة مناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي التي انعقدت بمجلس النواب وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة عكفت على دراسة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وعقدت عدة اجتماعات على مدى الأسابيع الماضية وخرجت اللجنة بمسودة التعديلات وقدمتها إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء".