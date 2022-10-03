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بحضور حكومي رفيع.. اربيل تحتضن حفلاً تأبينياً برحيل "مام جلال"

Category: سیاسة

Date: 2022-10-03T12:48:22+0000
بحضور حكومي رفيع.. اربيل تحتضن حفلاً تأبينياً برحيل "مام جلال"

شفق نيوز/ احتضنت اربيل، يوم الاثنين، الحفل التأبيني بالذكرى السنوية لرحيل الرئيس جلال طالباني.

ويحضر الحفل رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وحزبيين.

وتوفي الرئيس العراقي السابق وأول رئيس كوردي للبلاد جلال طالباني 03.10.2017 عن عمر ناهز 84 عاما، في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين بعد صراع طويل مع المرض.

ولم يقتصر حضور طالباني السياسي على إقليم كوردستان، بل كان لاعبا مهما بالساحة السياسية العراقية، وخاصة عقب الإطاحة بصدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وكان يلقب في الإقليم والكثير من المدن العراقية بـ "مام جلال" وتعني (العم جلال).

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