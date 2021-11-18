بحضور بلاسخارت.. بدء اجتماع الإطار الشيعي لكشف "أدلة التزوير"

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، مساء يوم الخميس، بأن قيادات الإطار التنسيقي الشيعي بدأت اجتماعا بحضور ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق للتباحث بشأن ما تمتلكه من أدلة على "تزوير" نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قيادات الإطار التنسيقي تعقد الان اجتماعها بحضور ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت التي كانت قد طلبت حضور هذا الاجتماع".

وأوضح أن "الاجتماع سيناقش الادلة التي يمتلكها قادة الإطار بشأن التلاعب والتزوير بالانتخابات والطعون المقدمة على العملية الانتخابية".

واشار الى ان "بلاسخارت ستطلع على الادلة والطعون كافة خلال الاجتماع لغرض تقديمها إلى الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم افاد مصدر سياسي مطلع، بان قوى الإطار التنسيقي الشيعي سوف تعقد اجتماع مهم مساء اليوم في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الاجتماع سوف يناقش مبادرة الحكيم وكذلك اخر تطورات الطعون في نتائج الانتخابات، كما سوف يتطرق الاجتماع الى ما جاء في خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأشار المصدر؛ إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت قد تشارك في الاجتماع، غير أن هذا الأمر لم يحسم حتى اللحظة.