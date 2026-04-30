بحضور المكلف.. الإطار التنسيقي يبحث تشكيل حكومة الزيدي وتداعيات الحرب

شفق نيوز- بغداد

عقد الإطار التنسيقي، يوم الخميس، اجتماعه في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، بحضور رئيس مجلس الوزراء تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي.

وذكر الإطار في بيان أن الاجتماع ناقش مجمل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن التحديات التي أفرزتها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على العراق.

وفي ملف تشكيل الحكومة، استعرض المجتمعون نتائج اللجان المشكلة لهذا الغرض، والتي قال البيان إنها حققت "تقدماً واضحاً" في حسم الاستحقاق الوطني ضمن مدته الدستورية.

كما عرض رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي خطوات تشكيل الحكومة ومفردات المنهاج الوزاري، إلى جانب الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي.

وأكد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، أهمية بناء الدولة على أسس صحيحة تعزز قوتها وهيبتها وسيادتها.