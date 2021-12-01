سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بحضور المالكي.. مأدبة عشاء تجمع الصدر بالإطار التنسيقي ببغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-12-01T18:24:43+0000
بحضور المالكي.. مأدبة عشاء تجمع الصدر بالإطار التنسيقي ببغداد

شفق نيوز / من المقرر أن يشهد منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم غد، اجتماعاً يجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات.

وذكر مصدر سياسي مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء سيعقد ببغداد بحضور زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأضاف المصدر، أن "الجلسة ستكون عبارة عن مأدبة عشاء خصصت لمصالحة الطرفين بعد طول خصام، ومن المؤمل أن يتصافح الطرفان، ويلتقطا الصور فيما بينهما، لترطيب الأجواء الساخنة".

وأمس الثلاثاء، أعلنت المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما حصل كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.

وبدأت الكتلة الصدرية  بزعامة مقتدى الصدر، جولة جديدة من الحوارات الجادة مع القوى الفائزة بأعلى عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، للاتفاق على تشكيل الحكومة وتحديد ملامحها بعدما تأكد الهرم الرسمي للقوى الفائزة وفقاً للنتائج النهائية المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات.

related

تحالف الخنجر: نقف على الحياد ونحاول تقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر

Date: 2021-10-21 11:14:00
تحالف الخنجر: نقف على الحياد ونحاول تقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر

فيديو.. المالكي يكشف خلافه مع الصدر ويؤكد: لا فيتو عليّ من النجف

Date: 2021-11-17 20:58:59
فيديو.. المالكي يكشف خلافه مع الصدر ويؤكد: لا فيتو عليّ من النجف

الصدر يلوح بـ"تدخل خاص" لإجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو

Date: 2020-12-16 09:48:20
الصدر يلوح بـ"تدخل خاص" لإجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو

أول تعليق صدري على اجتماع "التنسيقية" و"ترشيح" العبادي لرئاسة الوزراء

Date: 2021-11-09 10:28:29
أول تعليق صدري على اجتماع "التنسيقية" و"ترشيح" العبادي لرئاسة الوزراء

الصدر في خطاب الفوز: إنه يوم النصر على الميليشيات

Date: 2021-10-11 17:55:08
الصدر في خطاب الفوز: إنه يوم النصر على الميليشيات

المتحدث باسم الصدر يهاجم "الفصائل": رحبت بالقوات الامريكية ورفضت قتال داعش تحت عنوان الدولة

Date: 2021-01-03 16:40:36
المتحدث باسم الصدر يهاجم "الفصائل": رحبت بالقوات الامريكية ورفضت قتال داعش تحت عنوان الدولة

إئتلاف العامري يعلن انضمام الصدر لمعسكر "الكاظمي"

Date: 2020-04-06 16:30:18
إئتلاف العامري يعلن انضمام الصدر لمعسكر "الكاظمي"

هل ستؤثر عملية اغتيال الكاظمي على اعتصام الرافضين للانتخابات؟.. الإطار التنسيقي يكشف

Date: 2021-11-07 10:18:33
هل ستؤثر عملية اغتيال الكاظمي على اعتصام الرافضين للانتخابات؟.. الإطار التنسيقي يكشف