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بحضور الكاظمي.. الكتل الكوردستانية تتوصل لاتفاق حاسم في اجتماع رعاه رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-17T19:23:17+0000
بحضور الكاظمي.. الكتل الكوردستانية تتوصل لاتفاق حاسم في اجتماع رعاه رئيس الجمهورية

شفق نيوز / عقد رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء الأربعاء، اجتماعاً مع وفد حكومة إقليم كوردستان لبحث تسوية حصة الكورد في موازنة ٢٠٢١.

وحضر الاجتماع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ورؤساء الكتل الكوردية في البرلمان العراقي بالإضافة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن الكتل الكوردستانية اتفقت على توحيد موقفها فيما يخص التصويت من عدمه على قانون المحكمة الاتحادية الموازنة العراقية.

واضاف أن الكورد يدعمون تقديم قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة على التصويت ضمن سلة واحدة.

 

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