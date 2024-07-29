بحضور السوداني.. 3 ملفات تجمع الإطار على طاولة مباحثات ليلية

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية المشكلة لحكومة محمد شياع السوداني، اجتماعاً مهماً، مساء الاثنين، بحضور جميع قياداته، إضافة لرئيس الوزراء.

وقال قيادي في الإطار، لوكالة شفق نيوز، إن "الاطار التنسيقي سيعقد بعد ساعة من الآن ،اجتماعاً بحضور قيادته ورئيس الوزراء، لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المهمة على الساحة السياسية".

وأضاف القيادي، أن "اجتماع قادة الإطار، سيناقش ملف منصب رئيس مجلس النواب والاتفاق على تحديد موعد قياسي لعقد جلسة انتخاب الرئيس".

وأوضح أن "الاجتماع سيناقش أيضاً، ملف تشكيل الحكومات المحلية في محافظتي ديالى وكركوك، بالإضافة إلى مناقشة السوداني، بشأن ملف التوغل التركي داخل الأراضي العراقية".

وعلى الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر لم تفلح القوى السياسية السُنية بالاتفاق على مرشح بديل لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأخفق البرلمان خمس مرات تباعا في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح الأطراف السنية (السيادة وتحالفي العزم والحسم)، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان الأخيرة.

وقبل أيام، حذر تحالف "العزم" بزعامة مثنى السامرائي القوى الشيعية من استمرار عرقلة انتخاب رئيس البرلمان.

وقال القيادي في التحالف حيدر الملا لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن حصول على توافق سني – سني هو عبارة عن عرقلة انتخاب رئيس مجلس النواب، فطيلة عمر العملية السياسية في العراق لم تحصل أي حالة إجماع وتوافق على اختيار أي رئاسة من الرئاسات الثلاث".