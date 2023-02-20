بحضور السوداني.. إدارة الدولة يلتئم لمناقشة نتائج زيارة الوفد العراقي الى واشنطن

شفق نيوز / تجتمع القوى السياسية المنضوية في ائتلاف "إدارة الدولة" المُشكل للحكومة العراقية، اليوم الاثنين، لمناقشة نتائج زيارة الوفد العراقي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وترأس نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، وفداً رفيع المستوى زار العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض للتباحث بشأن العديد من الملفات العراقية والإقليمية.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "الكتل والأحزاب ضمن ائتلاف (إدارة الدولة) ستجتمع بعد قليل في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأوضح المصدر، أن "الاجتماع سيناقش ملف الانتخابات المقبلة وقانونها، إضافة إلى نتائج زيارة الوفد العراقي لواشنطن لبحث أزمة الدولار، وكذلك بحث الأداء الحكومي وتنفيذ البرنامج الحكومي وبنود ورقة الاتفاق السياسي، التي على أساسها شكل ائتلاف (إدارة الدولة)".