بحضور السوداني.. الإطار يناقش 6 ملفات في اجتماعه الدوري

شفق نيوز / ناقش الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم الأحد، خلال اجتماعه الدوري الاعتيادي 6 ملفات أبرزها ملف الإساءة للمصحف الشريف، من قبل لاجئ عراقي في السويد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مكتب الشيخ همام حمودي، شهد مناقشة جملة من الموضوعات، افتتحها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حول آخر التطورات السياسية والخدمية في البلاد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الإطار، وفق البيان، رفضه وشجبه للاعتداء على نسخة من كتاب الله (القرآن)، كما ثمن "جهود الحكومة و وزارة الكهرباء وكوادرها المخلصة، التي بذلوها في تحسين واقع الكهرباء في عموم البلاد".

وشهد الاجتماع، تجديد دعم الإطار التنسيقي، الحكومة في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، وتسريع ذلك بما يخدم المواطنين.

ودعا الإطار، جميع المؤسسات الثقافية والاجتماعية الى "إشاعة القيم الاسلامية والمجتمعية الصحيحة الاصيلة"، والتأكيد على "استقلالية العراق وحريته في التصرف بأمواله كيفما تقتضي المصلحة العراقية".

وشدد الإطار التنسيقي، خلال اجتماعه الدوري على وجوب "التعامل مركزياً في جميع القرارات والعلاقات الدولية مع العراق".