بحضور السوداني.. الإطار يناقش الانتخابات باجتماع دوري

شفق نيوز – بغداد

عقد الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، مساء الأحد، اجتماعه الدوري الأسبوعي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وذكر مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري الأسبوعي بحضور رئيس الوزراء لمناقشة ملف انتخابات مجلس النواب والإجراءات الحكومية بخصوص العملية الانتخابية".

يذكر أن الإطار التنسيقي قرر في 21 نيسان/ أبريل الماضي، الدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة "الإطار التنسيقي" التي تضم جميع أطرافه.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.