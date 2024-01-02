بحضور السوداني.. الإطار يعقد اجتماعاً لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية وتقييم المحافظين الحاليين

شفق نيوز/ يعقد قادة الاطار التنسيقي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيناقش إمكانية الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين بعد تقييمهم".

وكان الاطار التنسيقي، اعلن يوم الأربعاء، 20 كانون الاول 2023، تشكيل "كتلة الإطار" في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالا ً لجهود الحكومة الاتحادية التي تميزت بها طيلة السنة الماضية.