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بحضور السوداني.. الإطار يجتمع بمنزل العامري لمناقشة حراك تشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-14T16:17:32+0000
بحضور السوداني.. الإطار يجتمع بمنزل العامري لمناقشة حراك تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ يعقد قادة الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الجمعة، اجتماعاً في منزل رئيس الفتح هادي العامري وحضور رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "المجتمعين سيناقشون حراك تشكيل الحكومة ومفاوضات الكتل والأحزاب بشأن التشكيلة الوزارية".

وأمس الخميس، حث رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، محمد شياع السوداني، على البدء بصفحة جديدة.

وأكد السوداني أن الآوان قد حان لاسترداد هيبة الدولة وإيقاف الانفلات.

ونجح مجلس النواب العراقي أمس الخميس بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

وكلّف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن الكتل السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

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