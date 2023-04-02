بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يناقش إجراء الانتخابات وإقرار الموازنة

شفق نيوز / عقد الإطار التنسيقي - الجامع للقوى السياسية الشيعية - باستثناء التيار الصدري، يوم الأحد، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، جاء لمناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، والإسراع بتشريع قانون الموازنة الاتحادية في مجلس النواب، وفقاً لمصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، صباح الأحد، تسليم مشروع قانون موازنة 2023، إلى اللجنة المالية النيابية، لمناقشتها، تمهيداً لتضمينها في جدول أعمال المجلس خلال جلساته القادمة.

وكان السوداني، قد أبدى استعداده في وقت سابق من اليوم، للحضور إلى مجلس النواب، والإجابة عن جميع التفاصيل والاستفسارات بخصوص قانون الموازنة، لغرض الإسراع في إقرارها من قبل المجلس النيابي.

وبلغ إجمالي موازنة 2023 المزمع إقرارها في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، 197 تريليوناً و828 مليار دينار، بنفقات تشغيلية قدرها 150 تريليوناً و293 مليار دينار، ونفقات استثمارية 47 تريليوناً و555 مليار دينار، وذلك بعد أن صوت عليها مجلس الوزراء، وأرسلها إلى مجلس النواب.

هذا وبلغ العجز المالي في الموازنة، 63 تريليوناً و275 مليار دينار، في حين قُدّر سعر النفط في الموازنة بـ70 دولاراً، وفق تصدير 3 ملايين برميل و500 ألف يومياً، منها 400 برميل من إقليم كوردستان.