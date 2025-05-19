بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يناقش تهديدات داخلية وضغوط خارجية

شفق نيوز/ تعقد قوى الإطار التنسيقي الشيعي، مساء اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لمناقشة عدد من الملفات المهمة واتخاذ القرارات والحلول المناسبة بشأنها.

وقال مصدر في الإطار لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيعقد بحضور جميع قيادات وزعماء مكونات الإطار التنسيقي، ويبحث عدداً من القضايا، من بينها تعديل قانون الانتخابات، حيث يصر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على تعديل بعض فقرات القانون".

وأضاف أن "من بين المحاور المطروحة أيضاً، الضغوط السياسية التي يمارسها الشركاء في العملية السياسية سعياً لضمان مكاسبهم في الحكومة المقبلة، بل إن بعضهم رفع من سقف طموحاته مطالباً باعتماد مبدأ الأغلبية التي تمثل جماهيره".

وأشار المصدر إلى أن "الاجتماع سيناقش كذلك تنامي بعض الحركات المتطرفة في مناطق غرب البلاد وسبل احتوائها والتصدي لأفكارها"، لافتاً إلى أن "ملف الحشد الشعبي سيكون حاضراً أيضاً، في ظل الضغوط الأمريكية الداعية إلى حله، وهي ورقة ضغط تعتمدها الإدارة الأمريكية، مما يتطلب إيجاد معالجات واقعية لدرء الفيتو الأمريكي المحتمل ضد الحشد".

وختم المصدر بالإشارة إلى أن "الاجتماع سيتناول أيضاً عدداً من القضايا المحلية، من ضمنها مناقشة أسباب عزوف الزعماء والقادة العرب عن المشاركة في القمة العربية التي استضافتها بغداد مطلع الأسبوع الجاري".