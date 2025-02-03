بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يناقش المستجدات العراقية والدولية

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب رئيس منظمة بدر هادي العامري.

‏وذكر بيان للدائرة الاعلامية للإطار ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الإطار التنسيقي ناقش اخر المستجدات على الساحتين العراقية والدولية".

و‏ثمّن "الإطار التنسيقي اداء مجلس النواب وإقرار موازنة 2025 وأشاد بالإجراءات الحكومية على الصعيدين المحلي والدولي".

‏ورحب الاطار التنسيقي بالاستقرار الذي تشهده المنطقة، داعياً الى مزيد من الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار التامين، والعمل على معالجة آثار الحرب وتقديم الدعم للمتضررين منها وفق البيان.