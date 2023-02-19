بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يناقش "التشريعات المهمة" لإقرارها في البرلمان

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري يوم الأحد، اجتماعه بمكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لمناقشة اخر تطورات الاوضاع في العراق والعالم.

وذكر بيان للإطار التنسيقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاجتماع شهد استضافة ممثلي رؤساء كتل الإطار التنسيقي في مجلس النواب ولجنة الانتخابات في الامانة العامة للإطار التنسيقي لمناقشة التشريعات المهمة لغرض التصويت عليها في مجلس النواب.

كما ناقش الحاضرون جملة من الموضوعات الهامة التي تحظى باهتمام واولوية حكومة الخدمة الوطنية، بحسب البيان.