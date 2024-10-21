بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يدعو لعقد جلسة السبت المقبل لتمرير رئيس البرلمان

شفق نيوز/ ناقش الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري اليوم الاثنين، في اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة الإطار التنسيقي، الملفات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تبادل الحاضرون وجهات النظر حول تطورات الشأن السياسي العراقي والإقليمي، لاسيما التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني لما يتعرضون له من حرب ظالمة وإبادة جماعية على يد "الكيان الصهيوني" بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أن الإطار التنسيقي شدد على استمرار العراق في دعمه السياسي عبر المشاورات التي تجريها الحكومة مع العديد من الأطراف والدول بغية إيقاف الحرب على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وكذلك الاستمرار بالدعم الإغاثي والإنساني.

وثمن الإطار التنسيقي الدور والإجراءات الحكومية والاستعدادات الجارية لإجراء التعداد السكاني، متمنيا إجراءه في كافة المحافظات وبموعده المحدد، لما له من أهمية كبيرة إذ يمثل مقدمة ضرورية لوضع الخطط التنموية والخدمية.

كما ثمن الإطار التنسيقي خطوات الحكومة في تحقيق وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة والقبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء.

كما دعا الإطار التنسيقي أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية، وفقا للبيان.