بحضور السوداني.. التنسيقي يجتمع لإقالة مسؤولين "فاشلين"

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي الشيعي، خلال الأيام المقبلة، اجتماعا بحضور رئيس الوزراء محمد السوداني لمناقشة ملفات عدة بينها اقالة مسؤولين فشلوا في إدارة مناصبهم "ولم يتحملوا المسؤولية".

أبلغ ذلك مصدر مسؤول في الإطار وكالة شفق نيوز، مضيفا أن الإجتماع سيناقش عددا من الملفات المهمة من ضمنها الطعن المقدم من قبل الحكومة على بعض مواد وفقرات قانون الموازنة.

وبين اجتماع الإطار مع السوداني سيناقش ملف تغيير المناصب الوزارية ومن هم بدرجة وزير أو وكيل وزارة، والمحافظين غير الأكفاء وغير القادرين على تحمل المسؤولية، وفشلوا في إدارة المهام الموكلة لهم خلال الفترة الماضية.