بحضور السوداني.. اجتماع لقيادة الإطار التنسيقي

شفق نيوز/ ‏عقد الإطار التنسيقي اليوم الأحد، في مكتب هادي العامري، اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

‏وفي مستهلِ الاجتماع، بحسب بيان للأمانة العامة للإطار، عرض رئيس مجلس الوزراء، استعدادات الحكومة لتنفيذ الموازنة وواقع الكهرباء، وتقييم أدائها للفترة الماضية

‏وأعلن المجتمعون "دعمهم للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن، والاستمرار بتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة، واستكمال جميع الخطط التي تضمّنها المنهاج الحكومي لتطوير مختلف القطاعات، وتحقيق التنمية المستدامة".