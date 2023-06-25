بحضور السوداني.. اجتماع لقيادة الإطار التنسيقي
2023-06-25T15:54:04.000000Z
شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي اليوم الأحد، في مكتب هادي العامري، اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وفي مستهلِ الاجتماع، بحسب بيان للأمانة العامة للإطار، عرض رئيس مجلس الوزراء، استعدادات الحكومة لتنفيذ الموازنة وواقع الكهرباء، وتقييم أدائها للفترة الماضية
وأعلن المجتمعون "دعمهم للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن، والاستمرار بتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة، واستكمال جميع الخطط التي تضمّنها المنهاج الحكومي لتطوير مختلف القطاعات، وتحقيق التنمية المستدامة".