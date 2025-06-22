بحضور السوداني.. اجتماع سياسي رفيع في بغداد لمواجهة تداعيات الحرب

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، أن اجتماعاً موسعاً سيعقد مساء اليوم الأحد، يحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجميع قيادات ومكونات الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، لبحث التطورات الإقليمية الأخيرة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع سيتناول الأوضاع في المنطقة، والضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، بهدف التوصل إلى موقف موحد إزاء هذه الأحداث، إلى جانب مناقشة آلية دبلوماسية لنزع فتيل الأزمة.

وبيّن المصدر أن "الاجتماع، الذي يُعقد برعاية وحضور رئيس الوزراء، سيحدد أجندة القرارات القادمة بشأن ما يجري في المنطقة، وسيتناول اتخاذ التدابير كافة لحماية العراق وشعبه من تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة بشكل مباشر، واستهداف مواقع نووية إيرانية، ما كاد أن يتسبب بكارثة".

وأضاف أن "الاجتماع يهدف إلى اتخاذ قرار عراقي موحد لوقف هذه الحرب، لما تحمله من تداعيات خطيرة على شعوب الشرق الأوسط، وللخشية من انزلاق الأحداث نحو حرب عالمية شاملة، في ظل تجاوز إسرائيل للأعراف والقوانين الدولية".

وأشار المصدر إلى أن "العراق يسعى إلى توحيد القرار والخطاب الرسمي مع دول المنطقة، للضغط على الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل إيقاف الحرب واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك الشأن".