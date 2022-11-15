بحضور الرئيس المستقيل.. القاضي حنون يباشر عمله على رأس النزاهة الاتحادية

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مباشرة القاضي حيدر حنون مهام عمله رئيساً للهيئة.

وقالت هيئة النزاهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "القاضي (حيدر حنون) باشر مهامَّه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحاديَّة خلفاً للقاضي (علاء الساعدي)، بعد تقديم الأخير طلب الإعفاء عن المنصب لرئيس مجلس الوزراء".

ونقل البيان عن رئيس الهيئة تأكيده ، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون فيها، ورئيسها السابق القاضي (علاء جواد الساعدي)، إلى "تصعيد وتيرة مُكافحة الفساد ومُلاحقة كبار مُرتكبيه"، لافتاً إلى أنَّ الاضطلاع بهذه المهمَّة الجسيمة والنجاح بها يُمثِّلُ مسؤوليَّـةً وطنيَّةً وشرعيَّـةً كبيرةً، ووفاءً للتضحيات التي بذلها أبناء العراق الغيارى بمُختلف انتماءاتهم لمُواجهة التنظيمات الإرهابيَّـة".

وتابع حنون "ينبغي أن يلمس المُواطن جهود الهيئة في مُكافحة الفساد من خلال تقليص مسالكه ومُحاسبة مرتكبيه من جهةٍ، وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين وإعادة الأموال المُختلسة والمُهرَّبة إلى خزينة الدولة من جهةٍ أخرى"، لافتا الى أنَّ "الاضطلاع بهذه المهمَّة فيه رفعةٌ للوطن ونصرةٌ للمظلومين والمهمَّشين وتوفير العيش بكرامةٍ".

وأضاف انَّ "مكافحة الفساد مسؤولية تتطلَّب تعاون الجميع وتضافر جهود مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة كافة"، لافتاً إلى "أننا قبلنا هذه المهمَّة وسنضطلع بها بشرفٍ، وسنعمل بحياديَّةٍ ومهنيَّةٍ وفق القانون وتحت مظلة القضاء"، مُشيداً بـ"جهود القاضي (علاء جواد الساعدي) طوال مُدَّة رئاسته للهيئة، والتعهُّد بإكمال مسيرة من سبقوه ممَّن تسنَّم رئاسة الهيئة".

ووفقا للبيان فإنَّ القاضي (حيدر حنون) حاصل على شهادة الدبلوم العالي في العلوم القضائية، سبق أن تسنَّم عدَّة مواقع في السلطة القضائيَّة، كان آخرها منصب رئيس محكمة استئناف ميسان منذ تموز من العام المنصرم.