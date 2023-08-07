بحضور الديمقراطي الكوردستاني والسوداني.. الإطار التنسيقي يجتمع في مكتب العامري

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري اليوم الإثنين في مكتب هادي العامري وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واستضافة وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للإطار ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاجتماع آخر المستجدات السياسية والأوضاع التي تشهدها البلاد، إضافة إلى ملف الإنتخابات وعمل الحكومة وتنفيذ برنامجها الخدمي والتنموي.

وأضاف البيان؛ أن الإجتماع تناول أيضا القضايا العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، وجرى التأكيد على أهمية تسويتها وفق الدستور والمصلحة الوطنية، كما تم التشديد على اعتماد لغة الحوار وتوحيد الرؤى لتجاوز التحديات وتثبيت ركائز استقرار العملية السياسية.