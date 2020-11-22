بحضور الحلبوسي.. اجتماع لزعامات سنة العراق بمنزل النجيفي

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاحد، بأن اجتماعاً كبيراً للكتل السنية سيعقد بمنزل زعيم الجبهة العراقية اسامة النجيفي بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعاً كبيراً وموسعاً لكل الكتل السنية سيعقد بمنزل زعيم الجبهة العراقية اسامة النجيفي، مبيناً أن الاجتماع يأتي لمد جسور الثقة بين الكتل والخروج بموقف سني واحد تجاه اتفاقية تقسيم الاوقاف.

وبحسب المصدر، فأن اجتماع زعامات الكتل السنية بمنزل النجيفي، سيبحث قضية تغيير رئيس ديوان الوقف السني بعد عقده هذه الاتفاقية.

وقرر ديوان الوقف السني العراقي، في وقت سابق اليوم الاحد، التريث في تنفيذ اتفاقية تقسيم الاوقاف، عازياً القرار الى حاجة هذا الملف "الحيوي والمهم" الى نقاشات مستفيضة.

يشار إلى أن الجبهة العراقية بزعامة أسامة النجيفي المحت يوم الجمعة الماضي الى عدم تفاعل الاطراف والقوى السياسية مع قضية إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وتشكلت الجبهة العراقية، الشهر الماضي من 35 نائبا من كتل سنية هي: جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة، وكانت تهدف الى الاطاحة برئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي