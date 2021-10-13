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بحجة انتهاء مدة الإيجار.. إغلاق قاعة عرض نتائج الانتخابات في الديوانية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-13T09:01:19+0000
بحجة انتهاء مدة الإيجار.. إغلاق قاعة عرض نتائج الانتخابات في الديوانية

شفق نيوز/ أفادت مفوضية الانتخابات في محافظة الديوانية، يوم الأربعاء، بإغلاق قاعة عرض نتائج الانتخابات في المحافظة بحجة انتهاء مدة الإيجار.

وقال مدير مفوضية الانتخابات في محافظة الديوانية فارس العطية لوكالة شفق نيوز، إن "قاعة عرض نتائج الانتخابات في الديوانية اغلقت بحجة انتهاء مدة الإيجار"، مضيفا "نحن مستمرون بعرض النتائج على الموقع الرسمي الخاص بمفوضية الانتخابات".

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، عدم استطاعتها إعادة جميع محطات الانتخابات يدوياً، إلا بقرار من المحكمة الاتحادية.

وأظهرت نتائج العد والفرز اليدوي لـ8547 محطة انتخابية، بعض التغييرات بأعداد مقاعد الكتل المشاركة في الانتخابات العراقية.

وشهدت النتائج خسارة الكتلة الصدرية لمقعد نيابي، وتحالف تقدم أربعة مقاعد، ودولة القانون مقعدين، بينما زادت مقاعد تحالف الفتح ثلاثة، والحزب الديمقراطي مقعدين.

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