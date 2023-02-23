بحث في بغداد ملف اغتيال سليماني والمهندس.. عبد اللهيان يحذر من تهديد الأمن الإيراني عبر العراق

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الخميس، من تهديد أمن بلاده من قبل منظمات "انفصالية" متواجدة في العراق، فيما بحث ملف اغتيال سليماني والمهندس مع القضاء العراقي.

وقال عبد اللهيان خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين لدى زيارته الرسمية لبغداد، إنه ناقش قضية أمن الحدود مع كبار المسؤولين، وأن الجمهورية الاسلامية لن تقبل أبدا بتهديد أمنها من قبل المجموعات "الارهابية والانفصالية" التي تتخذ من اقليم كوردستان منطلقا لتهديدها.

وأضاف أن المسؤولين العراقيين أكدوا بدورهم أن العراق لن يسمح باستمرار هذا الوضع، مبينا أنه ثمة آلية تم وضعها في الشهور الاخيرة تخص هذا الموضوع على مستوى اللجنة العليا للامن الايراني العراقي، ومن المؤمل أن نشهد إنجاز الآلية وتفعيلها سريعا.

من جهة ثانية أوضح وزير الخارجية الايراني أن المحادثات مع المسؤولين العراقيين ركزت على التعاون الثنائي لاسيما الاقتصادي والتجاري، والبنى التحتية قيد الانجاز لتطوير آفاق التعاون التجاري الثنائي منها ربط خطوط سكك الحديد وموضوع نقل السلع المباشر بين البلدين.

من جانب آخر، التقى الوزير الايراني اليوم، برئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى فائق زيدان، وتباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث عبد اللهيان ملف اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مع زيدان.

واكد الجانبان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص سائر القضايا القانونية والحقوقية ايضا.

وفي اطار اللقاءات المكثفة لوزير الخارجية الايراني مع كبار المسؤولين العراقيين، التقى بمستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي.