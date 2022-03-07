بحثا أسعار النفط.. نائب مساعد وزير الخارجيَّة الأمريكيّ يطلع فؤاد حسين على تطورات "النووي الإيراني"

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الإثنين، مع نائب مساعد وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيّة لشؤون العراق وإيران جينيڤر گافيتو، آخر تطورات السياسية في المنطقة وارتفاع السعر النفط.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء تم بحضور السفير الأميركيّ لدى العراق ماثيو تولر، ومديرة الأمن القوميّ للعراق وسوريا زهرة بيل.

واضاف البيان؛ أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تنمية التعاون المُشترَك بين بغداد وواشنطن، وناقشا الجانبان الوضع العراقيّ ومسألة تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة والعقبات التي تواجهها.

ولفت إلى أن الجانبين تطرقا إلى المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وكيفية إيجاد حلول عملية لحل هذه المشاكل.

وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا وكيفية تأثير هذا الصراع على الوضع الأمنيّ في المنطقة بصورة عامة و الوضع الاقتصاديّ بصورة خاصة وفقا للبيان.

واشار إلى مباحثات فينا بين الجُمهوريَّة الإسلاميّة الإيرانيّة و الولايات المتحده الأمريكيّة والدول المعنية الأخرى، وتمنى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين الوصول إلى اتفاق خلال الفترة القصيرة القادمة.

وحسب البيان؛ فأن الجانبين تطرقا أيضاً إلى سوق النفط العالميّ وزيادة أسعاره وتاثير ذلك على الدول النفطيّة والدول غير المنتجة للنفط حيث إنَّ أرتفاع الأسعار بصورة عامة تؤثر على دول الغير منتجة للنفط وخاصةً الدول الأفريقيّة بصورة سلبيّة.