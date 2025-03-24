بجملة واحدة.. ائتلاف المالكي يعلق على إدراج قانون الحشد بجلسة اليوم

شفق نيوز/ أعرب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، عن تفاؤله بمضي قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي بعد إدراجه في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة لمجلس النواب المقرر انعقادها اليوم، 7 فقرات بينها القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي (18 مادة).

ورد النائب عن الائتلاف، عارف الحمامي، على سؤال وكالة شفق نيوز عن إمكانية حسم مصير قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي والمضي به في جلسة اليوم، أم سيكون للتجاذبات السياسية داخل مجلس النواب موقفاً آخر، بالقول: "المهم تم إدراج القانون في الجدول، ونأمل أن تسير الأمور دون عرقلة".

وتتباين المواقف السياسية، إزاء إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم الاثنين، في خطوة لإنهاء صيام المجلس النيابي عن عقد الجلسات، خلال نحو شهرين مضت.

وفشل مجلس النواب العراقي، مرات عدّة في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقرات قانون الحشد، خاصّة أنه يشمل بالتقاعد أكثر من 3500 من قادة "الحشد"، بينهم رئيس الهيئة فالح الفياض، ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد.

وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار/ مارس الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار أن انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.

ويشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.