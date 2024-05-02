بتوقيعه.. المالكي يرشح أستاذاً جامعياً لمنصب محافظ ديالى (وثيقة)

شفق نيوز/ قدم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الخميس، مرشحاً جديداً لمنصب محافظ ديالى.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، مذيلة بتوقيع نوري المالكي، وموجهة الى اعضاء مجلس محافظة ديالى، "نعلمكم أن مرشح دولة القانون لمنصب المحافظ لديالى هو الدكتور خليفة ابراهيم عودة الطويل التميمي".

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الاول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الاولى التي عقدت في 5 شباط 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.