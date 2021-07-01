بتوجيه من الرئاسة.. 5 وزراء بحكومة الكاظمي في البرلمان لبحث أزمة الكهرباء

شفق نيوز / وجهت رئاسة البرلمان العراقي، يوم الخميس، باستضافة خمس وزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، لبحث أزمة الكهرباء وتداعياتها.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، وجه باستضافة كل من وزراء الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط والصناعة لبحث مشكلة الكهرباء في العراق".

وكان الكعبي، قد دعا أمس الأربعاء، هيئة النزاهة إلى كشف نتائج 54 ملفاً أرسل من اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء طيلة السنوات الماضية، فيما حمّل وزارات الكهرباء والنفط والمالية، المسؤولية المباشرة في تدهور ازمة الطاقة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن عقد غرفة عملياتها "إجتماعاً عاجلاً وموسعاً" لبحث تجهيز الطاقة وسط أزمة حرارة الطقس التي تضرب البلاد حالياً، فيما وجهت الشروع بخطة عملٍ جديدة ومراجعة "الخطط القديمة" ومشكلات الإطفاء التامة.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

وكان وزير الكهرباء ماجد حنتوش، قد قدم الثلاثاء الماضي، استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي لم يبت بها بشكل رسمي لغاية الآن.

وجاءت الاستقالة بعد يومين من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر إلى إقالة وزير الكهرباء من منصبه.

وأطلق أنصار الصدر بعدها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستبعاد حنتوش من منصبه.