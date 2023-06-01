بتهمة الإرهاب.. قضاء الأنبار يلاحق أحد أبرز معارضي الحلبوسي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق الرمادي في محافظة الأنبار، يوم الخميس، مذكرات اعتقال لسطام أبو ريشة وعدد من أبناء عمومته، وفق المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب.

وأظهرت محاكم القرار التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن مذكرات القبض شملت كلاً من سطام أبو ريشة وعبدالرزاق الريشاوي ومصطفى الريشاوي وخليل الريشاوي وضاري الريشاوي وخضر الريشاوي.

وسطام أبو ريشة هو أحد الشخصيات البارزة في محافظة الانبار، ونجل رئيس صحوة العراق الراحل الشيخ عبد الستار أبو ريشة الذي اغتاله تنظيم القاعدة.

كما يعد سطام من أبرز المعارضين لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي ينحدر من الأنبار أيضا.

من جانبه قال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن أبو ريشة يتردد بين محافظة الأنبار والعاصمة بغداد، ويحظى بدعم وحماية من فصائل شيعية مسلحة، بالاضافة إلى أبناء عشيرته.