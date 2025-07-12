بتهمة الرشوة.. النزاهة تضبط مسؤول الحسابات بمصرف حكومي و6 موظفين في الأنبار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، يوم السبت، عن ضبط مسؤول الحسابات و6 موظفين في المصرف العقاري وسايلو الحنطة في الانبار، بتهمة الرشوة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط ستة مُتَّهمين، بينهم مسؤول الحسابات يعملون في المصرف العقاري وسايلو الحنطة بمُحافظة الأنبار، على خلفيَّـة قيامهم باقتراف جريمة الرشوة؛ لقاء أداء واجباتهم الوظيفيَّة".

وأشارت الهيئة، أن "العملية نفذت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث انتقل فريق من مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف إثر ورود شكوى حول قيام مُوظَّفٍ بالتعاون مع مسؤول الحسابات بالمصرف بطلب مبلغٍ من المال؛ مقابل شطب الغرامات التأخيريَّـة المُترتّبة بذمَّة المُشتكي، حيث تمكَّنت ملاكات الهيئة، بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ من الإيقاع بهما بالجرم المشهود، وضبط مبلغٍ ماليٍّ بحوزة أحد المتهمين".

وأفادت الهيئة "بضبط 4 مُوظَّفين يعملون في سايلو الرمادي الواقع في مركز المحافظة، على خلفيَّة أخذهم مبالغ ماليَّـة من الفلاحين وأصحاب السيَّارات المُحمَّلة بمحصول الحنطة؛ بغية الإسراع بإنجاز معاملاتهم دون تحرير وصولات جبايةٍ رسميَّةٍ، حيث لاحظ الفريق وقوف السيَّارات المُحمَّلة بمحصول الحنطة بطوابير طويلةٍ، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والرصد كشفت أنه في حال امتنع أحد أصحاب العجلات عن دفع المبلغ المطلوب من قبل هؤلاء المُوظَّفين، يتمُّ عمداً عرقلة معاملاته وإيقافه بطوابير لمُدَّةٍ قد تصل إلى أسبوع".