بتهمة التحريض على تظاهرات الناصرية.. اعتقال رجال أعمال عراقيين (أسماء)

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الجمعة، بصدور أوامر قبض واعتقال لرجال أعمال في محافظة ذي قار جنوبي العراق، على خلفية الأحداث الدموية الأخيرة التي شهدتها الناصرية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "أوامر القبض صدرت من القضاء، بحق أكثر من 20 شخصية في المحافظة، من بينهم 9 رجال أعمال ومقاولين في الناصرية".

وأكد المصدر، أن "أوامر القبض، تمخض عنها اعتقال رجلي الأعمال (علي الشامي، وعلي الخرسان)، بتهمة التحريض على التظاهرات الأخيرة، إضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار السابق في ذي قار حميد الحصونة".

وأوضح أن "رجل الأعمال (علي الخرسان) يشغل حاليا منصب رئيس غرفة تجارة ذي قار"، مؤكداً "نقل المعتقلين الى مركز احتجاز سري لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم".

وسقط ضحايا وجرحى خلال تصادم بين متظاهرين والجيش العراقي في الناصرية بمحافظة ذي قار، احتجوا على عدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي انطلقت على مدار السنتين الماضيتين.

ومنذ انطلاق تظاهرات "تشرين" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 لم تشهد محافظة ذي قار ومدينة الناصرية خصوصاً استقراراً على الرغم من انتهاء تظاهرات تشرين في أواخر العام 2020، إلا أن أهالي ذي قار واصلوا احتجاجاتهم وتركزت مطالبهم على توفير فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب مطالب ذات طابع سياسي.