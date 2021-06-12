بتهمة الاحتيال.. اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باعتقال مرشحة للانتخابات المقبلة عن القائمة التي يتزعمها أحمد الجبوري "أبو مازن"، يوم السبت، بتهمة النصب والاحتيال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاستخبارات ألقت القبض على نجاة الجبوري المرشحة عن قائمة حزب الجماهير برئاسة أحمد الجبوري".

وأضاف أن "عملية القاء القبض تمت وفق مذكرة رسمية وذلك على خلفية تُهم مختلفة منها تهمتا النصب والاحتيال"، مبينا أن "عددا من المتضررين من المتهمة نجاة الجبوري يسعون لاقامة دعاوي قضائية ضدها".

وأشار المصدر إلى أن "جهات عليا (لم يكشفها) تسعى لاطلاق سراح المتهمة الجبوري".

ووفق المصدر فإن "الجبوري اعتقلت خلال فترة الانتخابات السابقة عام ٢٠١٨ الا انه تم اخلاء سبيلها بعد تدخل جهات سياسية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الاول/أكتوبر المقبل.