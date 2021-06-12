سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بتهمة الاحتيال.. اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن"

Category: سیاسة

Date: 2021-06-12T16:42:07+0000
بتهمة الاحتيال.. اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باعتقال مرشحة للانتخابات المقبلة عن القائمة التي يتزعمها أحمد الجبوري "أبو مازن"، يوم السبت، بتهمة النصب والاحتيال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاستخبارات ألقت القبض على نجاة الجبوري المرشحة عن قائمة حزب الجماهير برئاسة أحمد الجبوري".

وأضاف أن "عملية القاء القبض تمت وفق مذكرة رسمية وذلك على خلفية تُهم مختلفة منها تهمتا النصب والاحتيال"، مبينا أن "عددا من المتضررين من المتهمة نجاة الجبوري يسعون لاقامة دعاوي قضائية ضدها".

وأشار المصدر إلى أن "جهات عليا (لم يكشفها) تسعى لاطلاق سراح المتهمة الجبوري".

ووفق المصدر فإن "الجبوري اعتقلت خلال فترة الانتخابات السابقة عام ٢٠١٨ الا انه تم اخلاء سبيلها بعد تدخل جهات سياسية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

related

الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى

Date: 2020-10-26 17:16:31
الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى

في جلسة قصيرة.. البرلمان يصوت على دوائر نينوى ويرجئ كركوك

Date: 2020-10-26 21:12:12
في جلسة قصيرة.. البرلمان يصوت على دوائر نينوى ويرجئ كركوك

مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص التظاهرات وأخرى اقتصادية

Date: 2019-11-19 18:09:45
مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص التظاهرات وأخرى اقتصادية

بريطانيا "متفائلة" وتتطلع لإنتخابات عراقية "مبكرة" تستجيب لمطالب المتظاهرين

Date: 2021-02-04 08:33:31
بريطانيا "متفائلة" وتتطلع لإنتخابات عراقية "مبكرة" تستجيب لمطالب المتظاهرين

نواب نينوى يرفضون افتتاح مخيم لعائلات الهول: المحافظة ليست مكباً لنفايات داعش

Date: 2020-11-17 12:07:04
نواب نينوى يرفضون افتتاح مخيم لعائلات الهول: المحافظة ليست مكباً لنفايات داعش

احزاب رئيسية في ديالى تعتمد تكتيكاً جديداً استعداداً للانتخابات

Date: 2021-02-11 08:57:47
احزاب رئيسية في ديالى تعتمد تكتيكاً جديداً استعداداً للانتخابات

الحكومة العراقية تعلن رسميا تأجيل موعد الانتخابات المبكرة اربعة اشهر

Date: 2021-01-19 12:40:22
الحكومة العراقية تعلن رسميا تأجيل موعد الانتخابات المبكرة اربعة اشهر

السفير التركي يحدد من الموصل آلية الرد على هجوم معسكر "زليكان" ويؤكد على اتفاقية سنجار

Date: 2021-04-17 09:51:53
السفير التركي يحدد من الموصل آلية الرد على هجوم معسكر "زليكان" ويؤكد على اتفاقية سنجار