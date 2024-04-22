بتنسيق مع السوداني وناقش رئاسة البرلمان.. كشف تفاصيل اجتماع القيادات السنية مع أردوغان

شفق نيوز/ كشف القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع القيادات السياسية السنية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته العاصمة بغداد.

وحضر الاجتماع كل من محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، ومثنى السامرائي ورافع العيساوي، بالإضافة إلى قادة سياسيين آخرين.

وقال الملا لوكالة شفق نيوز ان "القيادة التركية لديها علاقات استراتيجية مع القيادات السياسية العراقية كافة ضمن الفاعل السياسي الشيعي والسني والكوردي والتركماني".

وبين ان "الاجتماعات الجانبية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمت بالتنسيق مع الجانب الحكومي العراقي ومكتب السوداني هو من قام بكل الإجراءات اللوجيستية للاجتماعات كافة".

وأضاف القيادي في تحالف العزم أن "اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع القيادات السياسية السنية ناقش تأخير حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي ومناقشة تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية، وكان هناك اهتمام بملف دعم الحكومة العراقية من قبل الأطراف السياسية السنية خاصة بملفات العراق الخارجية مع تركيا وباقي دول المنطقة لخلق مصالح مشتركة".

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.

وبحسب العرف السياسي المعتمد منذ 2003، فإن منصب رئاسة البرلمان من حصة العرب السنة.