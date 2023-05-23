بتكلفة 400 مليار.. أكثر من 100 برلماني يطالبون بإضافة مشروع تحلية مياه البحر بالموازنة (وثائق)

شفق نيوز/ طالب أكثر من 100 عضو في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، بإضافة فقرة مشروع مياه البحر في محافظة البصرة ضمن الموازنة المالية العامة.

ووفقا لوثائق موقعة من قبل 105 برلمانيين طالبوا بأن يتم تخصيص 400 مليار دينار مشروع تحلية ماء البحر لتنفيذ محطة الفاو الحرارية بطاقة انتاجية تصل إلى 3000 ميغاواط.

يأتي هذا في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مطلع شهر أيار الحالي، إلى تدخل دولي "عاجل" لمعالجة انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات، فيما أكد عزم حكومته الذهاب الى "تحلية" مياه البحر.

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.