بايدن يهنئ العراق على "نجاح" استضافة قمة اقليمية: نسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، أن واشنطن تقف إلى جانب العراق وتلتزم بتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال بايدن، "أهنئ حكومة العراقعلى استضافتها قمة إقليمية ناجحة ونسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة".

وأضاف، "نواصل الوقوف إلى جانب العراق والعمل من أجل استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

كما اكد الرئيس الامريكي "الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية مع ⁧‫العراق‬⁩ بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

واحتضنت العاصمة العراقية بغداد يوم السبت، "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة تسع دول مجاورة وإقليمية إلى جانب المشاركة الفرنسية.

وشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء الكويتي خالد الحمد الصباح، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

كما شارك وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.