بايدن ينشر مقطع فيديو ويؤكد: شراكتنا مع العراق محورية لأمريكا والشرق الأوسط والعالم

شفق نيوز/ نشر حساب الرئيس الأمريكي على موقع X (تويتر سابقا)، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو حول لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأرفق الرئيس الأمريكي الفيديو بتغريدة جاء فيها " إن الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق هي محورية بالنسبة لدولتنا والشرق الأوسط والعالم".

وكان بايدن قد التقى السوداني في البيت الأبيض أمس الاثنين الخامس عشر من نيسان الجاري.

وأكّد بايدن خلال اللقاء، التزام بلاده بحماية مصالحها ومصالح شركائها في منطقة الشرق الأوسط، وعزمها على تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.