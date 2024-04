بايدن ينشر مقطع فيديو ويؤكد: شراكتنا مع العراق محورية لأمريكا والشرق الأوسط والعالم

شفق نيوز/ نشر حساب الرئيس الأمريكي على موقع X (تويتر سابقا)، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو حول لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأرفق الرئيس الأمريكي الفيديو بتغريدة جاء فيها " إن الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق هي محورية بالنسبة لدولتنا والشرق الأوسط والعالم".

The United States-Iraqi partnership is pivotal for our nations, for the Middle East, and for the world. pic.twitter.com/0KPuZQUrwm