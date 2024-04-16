بايدن ينشر مقطع فيديو ويؤكد: شراكتنا مع العراق محورية لأمريكا والشرق الأوسط والعالم
شفق نيوز/ نشر حساب الرئيس الأمريكي على موقع X (تويتر سابقا)، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو حول لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأرفق الرئيس الأمريكي الفيديو بتغريدة جاء فيها " إن الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق هي محورية بالنسبة لدولتنا والشرق الأوسط والعالم".
The United States-Iraqi partnership is pivotal for our nations, for the Middle East, and for the world. pic.twitter.com/0KPuZQUrwm— President Biden (@POTUS) April 16, 2024
وكان بايدن قد التقى السوداني في البيت الأبيض أمس الاثنين الخامس عشر من نيسان الجاري.
وأكّد بايدن خلال اللقاء، التزام بلاده بحماية مصالحها ومصالح شركائها في منطقة الشرق الأوسط، وعزمها على تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.