بايدن ينشر مقطع فيديو ويؤكد: شراكتنا مع العراق محورية لأمريكا والشرق الأوسط والعالم

بايدن ينشر مقطع فيديو ويؤكد: شراكتنا مع العراق محورية لأمريكا والشرق الأوسط والعالم
2024-04-16T16:31:31+00:00

شفق نيوز/ نشر حساب الرئيس الأمريكي على موقع X (تويتر سابقا)، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو حول لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. 

وأرفق الرئيس الأمريكي الفيديو بتغريدة جاء فيها " إن الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق هي محورية بالنسبة لدولتنا والشرق الأوسط والعالم".

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